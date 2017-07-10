Трамп не думає, що створення групи з кібербезпеки з РФ реальне

Президент США Дональд Трамп не впевнений в реальності створення спільно з Росією групи з кібербезпеки.

Про це він написав у Twitter.

При цьому президент США підкреслив, що домовленості з Путіним про припинення вогню в південно-західній частині працюють.

"Той факт, що президент Путін і я обговорювали групу з кібербезпеки, не означає, що я вважаю, що це можливо. Цього не може бути - але припинення вогню може бути, і є", - заявив Трамп.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 липня 2017 р.

Як повідомлялося, на південному заході Сирії в районах Дар'я, Кунейтра і Сувейда як результат домовленостей Трампа і Путіна 9 липня були створені зони деескалації.

Крім того, Трамп на зустрічі з Путіним неодноразово піднімав питання втручання Росії у вибори в США. Пізніше в Білому домі заявили, що президент США не повірив запевненням Путіна про непричетність до втручання в американські вибори в 2016 році

За підсумками зустрічі Путін заявив, що було досягнуто домовленості створити робочу групу для спільного контролю безпеки в області кіберпростору.