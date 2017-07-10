У Лондоні знову спалахнула пожежа

Нова масштабна пожежа спалахнула в ніч на понеділок, 10 липня, в боро Камден на півночі Лондона.

Про це пише DW.com.

На місці події працювали понад 70 пожежних, туди прибули десять розрахунків. До 04.00 за місцевим часом ситуацію вдалося взяти під контроль.

Підрозділ пожежної охорони британської столиці звернувся в Twitter до мешканців та гостей міста з проханням утриматися від відвідування району.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 липня 2017 р.

На кадрах, які надходять з місця подій, видно, що над одним з критих приміщень ринку вирує полум'я, вогнем охоплені три поверхи і дах будівлі.

BREAKING NEWS: Camden market in London on fire right now. At least 3 fire trucks at scene #CamdenMarket pic.twitter.com/V8snhmA7UI — Gunslinger Girl (@USA_Gunslinger) 10 липня 2017 р.

Поруч з ним чергують машини швидкої допомоги.

За словами медиків, постраждалих поки немає, проте лікарі не залишають район НП.

Причини загоряння встановлюються.

Раніше, в червні, пожежа спалахнула в лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower. За офіційними даними загинуло 80 осіб.