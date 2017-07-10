У Києві ввечері невідомий стріляв у велосипедиста
В Києві на Позняках ввечері в неділю невідомий вистрелив в обличчя велосипедисту.
Про це повідомляє Facebook сторінка dtp.kiev.ua
"У Києві на Позняках на Григоренко, 14, невідомий під час конфлікту вистрелив в обличчя велосипедисту і спокійно пішов у сусідній під'їзд", - йдеться у повідомленні.
"Постраждалий у тяжкому стані, шпиталізований до реанімації лікарні швидкої медичної допомоги", - сказано в повідомленні.
У поліції Києві "Українській правді" повідомили, що до них надійшло повідомлення від сторонньої особи про цю подію. Свідок зазначив, що "билися двоє чоловіків, а потім один вистрелив у іншого.
"Також у нас є повідомлення з лікарні про травму. Інформація перевіряється", - додали у поліції.
На уточнююче питання, чи прибував патруль на місце, у поліції зазначили, що так, патруль прибув, але там, вже нікого не було, крім свідків.
Українська правда
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