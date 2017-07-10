У РФ хочуть давати українцям паспорти за публічного зречення України

У Росії можуть дозволити українцям вступати до громадянства РФ при публічній відмові від громадянства України, якщо вони не можуть отримати довідку про вихід із нього.



За інформацією "Комерсанта", таку поправку готують до засідання комітету із законодавства 11 липня.



Її запропонують внести в законопроект, який дозволить позбавляти громадянства засуджених за тероризм і екстремізм. Держдума планує розглянути його в другому читанні 12 липня, комітет нижньої палати з законодавства 4 липня розглянув доопрацьований текст, який доповнили нормою про складення присяги перед вступом до громадянства РФ.



Однак, за даними "Ъ", 11 липня законопроект можуть знову скорегувати – зокрема, прописати, в який момент новий громадянин Російської Федерації отримуватиме паспорт: до, після чи під час проголошення клятви.



Крім того, голова комітету з законодавства Павло Крашенінніков ("Єдина Росія") розповів, що представники міграційного та правового департаментів МВС РФ розкажуть комітету про ситуацію з громадянами України, які бажають отримати громадянство Росії, але не можуть для цього отримати довідку про вихід із громадянства України.



"Є країни, у яких отримати таку довідку складно, але Україна їх просто перестала видавати", – стверджує Крашенінніков. За його словами, для таких громадян законопроект встановить процедуру "публічного зречення громадянства України".