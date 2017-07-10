СММ ОБСЄ надала подробиці вибухів в Луганську

СММ ОБСЄ розповіла подробиці про два вибухи у Луганську, які сталися у п'ятницю.

Про це йдеться у звіті місії за 7 липня.

"У другій половині дня 7 липня в Луганську спостерігачі чули 2 вибухи. Близько 15:27 команда Місії почула 1 вибух приблизно за 200 м на південний схід від свого місцеположення", - сказано в повідомленні.

"За оцінкою, цей вибух пролунав неподалік від будівлі на пл. Героїв Великої Вітчизняної Війни, 10а, що використовується членами "ЛНР" як штаб-квартира", - зазначили в місії.

При цьому в місії зазначають, що на місці їм не вдалося нічого зафіксувати, оскльіик місце вибуху на вул. 3-й Донецькій, 1/2, було відгороджене озброєними членами "ЛНР" у формі поліцейського типу.

"Приблизно через 90 хвилин, перебуваючи на південно-східній околиці Луганська, члени патруля Місії почули ще 1 вибух приблизно за 2 км на північний захід, що, за подальшою оцінкою, пролунав на вул. Коцюбинського, 6, орієнтовно за 150 м на північ від місця попереднього вибуху. Місія уточнює повідомлення про те, що внаслідок вибуху одна особа загинула, а ще кілька зазнали поранень", - зазначили у звіті.

Більше жодних подробиць немає.

Як відомо, у п'ятницю, близько 15:30, в центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, прогримів вибух, було поранено жінку.

ЗМІ бойовиків заявили, що в результаті вибуху в центрі окупованого Луганська загинула "полковник народної міліції ЛНР", однак ця інформація поки офіційно не підтверджена. Також ЗМІ бойовиків повідомляли про п'ятьох поранених.

Згодом стало відомо про другий вибух.

Українська сторона СЦКК застерігала, що вибухи в Луганську 7 липня, можливо, лише початок серії подібних терактів проти мирного населення з боку незаконних збройних формувань.

Українська правда