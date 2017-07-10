Матіос пройшов поліграф

Заступник Генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос пройшов перевірку на поліграфі для уникання корупційних ризиків в розслідуванні щодо екс-міністра Доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ в понеділок.

Перевірку проходило керівництво, слідчі та прокурори Головної військової прокуратури пройшли перевірку на поліграфі.

"За результатами поліграфічного дослідження відомостей, які потребували б реагування з боку правоохоронних органів - не встановлено", - сказано в повідомленні.

Дослідження проводилось за ініціативи Головної військової прокуратури "з метою перевірки та уникнення корупційних ризиків, а також інформаційних маніпуляцій під час розслідування кримінальних проваджень, зокрема злочинної організації під керівництвом колишнього Міністра доходів і зборів України Клименка, де суми збитків державі сягають 96 млрд грн, а майно 46 підозрюваних податківців арештовано судом на суму близько 1 млрд грн".

За дорученням Генпрокурора перевірку військових прокурорів (у тому числі заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора генерал-лейтенанта юстиції А. Матіоса) проводили фахівці контррозвідки СБУ за стандартами партнерських спецслужб іноземних держав.