У Кропивницького вилучили наркотики на 1 млн і арсенал зброї

На Кіровоградщині правоохоронці викрили групу наркоділків, яких підозрюють у розповсюдженні "психотропів", вилучили наркотики на суму понад 1 мільйон гривень та арсенал зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Кіровоградської області від 10 липня.

За попередніми даними, організаторами "наркобізнесу" виступили двоє мешканців Кропивницького, 33 та 38 років.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено більше ніж півкілограма речовини, схожої на амфетамін, електронні ваги, значну кількість спеціальних ємностей для її пакування, готівку та інші цінні речі, арсенал зброї, боєприпасів та вибухові пристрої.

Під арештом нині перебувають і транспортні засоби, які використовували наркодилери – а це 6 легкових автомобілів, із яких 4 - елітні.

Вартість вилученого психотропу за цінами "чорного ринку" складає більше мільйона гривень.

Також під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваних та у салонах належних їм транспортних засобів поліцейські виявили та вилучили предмети, зовні схожі на гранати та запали до них – у кількості 4 одиниць, 4 пістолети, обріз мисливської рушниці та гладкоствольну зброю, 1 автомат, близько сотні набоїв різного калібру. Походження арсеналу нині з’ясовують оперативники.

У даний час вилучені у підозрюваних речі направлено для проведення експертиз.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів" та ч. 1 ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

За ці дії зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Українська правда