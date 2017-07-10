НАТО дасть Україні обладнання, щоб розслідувати кібератаки

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Понеділок, 10 липня 2017, 14:02

НАТО передає Україні обладнання для розслідування кібернападів.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

"Ми зараз перебуваємо у стані надання Україні нового обладнання для ключових урядових інституцій, владних структур, що дасть можливість Україні розслідувати, хто стоїть за тими чи іншими кіберударами, оскільки реагування на них має надзвичайно важливе значення", - сказав він.

Також він повідомив, що НАТО виділила Україні 40 млн євро через 10 трастових фондів.

"НАТО буде і надалі надавати Україні практичну допомогу, сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги Україні. Через 10 різних трастових фондів країни-члени НАТО виділили майже 40 млн євро на підтримку України", - сказав Столтенберг.

За його словами, кошти будуть задіяні в таких галузях як командування управлінням, кіберзахист і медична реабілітація.

Водночас президент Петро Порошенко заявив, що остання кібератака в Україні була організована Росією.

Як відомо, 27 червня Україну атакував масовий інтернет-вірус, зокрема постраждали урядові системи.

Українська правда

Теми: НАТО вірус інтернет Росія
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