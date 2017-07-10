Парубій припускає: знадобиться новий закон про зняття недоторканності

Голова Верховної Ради Андрій Парубій припускає, що в парламент доведеться внести на розгляд новий законопроект про зняття депутатської недоторканності.

"Сьогодні в цьому питанні є певна юридична колізія", – сказав він на брифінгу в Києві в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є законопроект, який був поданий до Верховної Ради, який ми відправили до Конституційного суду... Але в тому законопроекті передбачено зняття недоторканності і з депутатів, і з суддів. Нагадаю вам, що під час судової реформи ми частину цього законопроекту вже вирішили – ми вже зняли недоторканність із суддів", – уточнив Парубій.

"Зараз ми проводимо підсумкові юридичні консультації. Можливо, буде необхідність внесення нового законопроекту, оскільки старий уже втратив свою актуальність", – додав він.



Спікер пообіцяв, що він внесе питання скасування депутатської недоторканності в зал, як тільки буде відповідне рішення профільного комітету.



Він сумнівається, що законопроект про зняття депутатської недоторканності буде винесено цього пленарного тижня: "Навряд чи. Юридично це просто неможливо".

Як відомо, 28 червня президент Петро Порошенко заявив, що очікує від Верховної Ради найближчим часом голосування за скасування "анахронізму" депутатської недоторканності.

"Мій проект змін до Конституції готовий. Він вимагає політичної волі від народних депутатів – раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканість з суддів", – сказав Порошенко.

Як відомо, 7 липня регламентний комітет схвалив подання прокуратури на арешт народного депутата Борислава Розенблата (БПП).

До того комітет не підтримав подання правоохоронців ані щодо Максима Полякова, ані щодо Андрія Лозового, ані щодо Олеся Довгого, ані щодо Євгена Дейдея.



12 липня очікується ще розгляд подання на Михайла Добкіна.