Представництво президента в Криму пікетують, вимагаючи звіту

У Херсоні представники громадських організацій, учасників АТО та жителів Криму 10 липня розпочали пікетування розташованого у місті представництва президента України в Автономній Республіці Крим, вимагаючи активізації його роботи.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Тут зібрались представники громадських організацій з приводу того, що протягом трьох років це представництво нічого не робить. Це безстрокова акція, ми будемо блокувати, поки не вийде Попович (постійний представник президента України в АР Крим Наталія Попович - ред.) і не пояснить свою роботу за ці роки", – розповіли активісти.

Учасники акції скаржаться, що люди, які втратили (в анексованому Росією Криму - ред.) житло, землю не можуть знайти елементарної відповіді, що з їхнім майном, рідні зниклих безвісти теж не можуть знайти відповіді, де їхні родичі.

"Цим має займатись представник президента України (в АР Крим - ред.), адже це орган, який повинен працювати на деокупацію Криму, на постійну роботу з тимчасово переміщеними особами", – наголошують учасники акції.

Протестувальники повідомили, що написали офіційне звернення, яке буде надіслано президенту Петру Порошенку, голові Меджлісу кримськотатарського народу, народному депутату Рефату Чубарову та голові Адміністрації президента України Ігорю Райніну.

"Представники громадських організацій... звертаються до уряду, щоб поміняли або це представництво взагалі, або змінили формат роботи і його очільника у першу чергу", – наголосив один із учасників акції.