Детективи НАБУ розслідують 381 кримінальне провадження
У роботі детективів Національного антикорупційного бюро України наразі перебуває 381 кримінальне провадження, розмір предмету злочину в яких становить 84 мільярда гривень.
Про це інформує у понеділок прес-центр НАБУ.
Зазначається, що в скоєнні кримінальних корупційних правопорушень детективи НАБУ підозрюють 221 особу.
За матеріалами розслідувань до суду скеровано 75 справ. Обвинувальні акти складені стосовно 121 особи.
Українська правда
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