Детективи НАБУ розслідують 381 кримінальне провадження

У роботі детективів Національного антикорупційного бюро України наразі перебуває 381 кримінальне провадження, розмір предмету злочину в яких становить 84 мільярда гривень.

Про це інформує у понеділок прес-центр НАБУ.

Зазначається, що в скоєнні кримінальних корупційних правопорушень детективи НАБУ підозрюють 221 особу.

За матеріалами розслідувань до суду скеровано 75 справ. Обвинувальні акти складені стосовно 121 особи.

Українська правда