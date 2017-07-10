Детективи НАБУ розслідують 381 кримінальне провадження

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Понеділок, 10 липня 2017, 15:52

У роботі детективів Національного антикорупційного бюро України наразі перебуває 381 кримінальне провадження, розмір предмету злочину в яких становить 84 мільярда гривень.

Про це інформує у понеділок прес-центр НАБУ.

Зазначається, що в скоєнні кримінальних корупційних правопорушень детективи НАБУ підозрюють 221 особу.

За матеріалами розслідувань до суду скеровано 75 справ. Обвинувальні акти складені стосовно 121 особи.

Українська правда

Теми: НАБУ
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