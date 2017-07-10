Столтенберг: розвиток України зупиняє ракова пухлина корупції

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Понеділок, 10 липня 2017, 16:41

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу у своєму виступі в Верховній Раді закликав керівництво України до активнішої протидії корупції.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди"

"Україна має позбавитися ракової пухлини корупції. Корупція стоїть на перепоні реформам та справжнім змінам  та успішному майбутньому українських громадян", - звернувся він до народних депутатів.

Генсек визнав, що Україна зробила низку важливих кроків на цьому шляху: "Ви вже досягли значного прогресу, але попереду ще багато роботи".

"Найбільше лідерство у цьому процесі має виходити від президента, прем’єра, і від вас, депутатів", - наголосив він.

Європейська правда

Теми: НАТО
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