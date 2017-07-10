Справа Чийгоза: суд втретє відмовив у виклику ключового свідка

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" втретє відмовив захисту у виклику ключового свідка муфтія окупованого Криму Еміралі Аблаєва.

Про це повідомив адвокат заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Микола Полозов.

"Захист був вимушений заявити відвід суду в зв'язку з явною зацікавленістю в результаті справи, оскільки невмотивована відмова у виклику ключового свідку вказує на те, що, очевидно, колегія суддів знає, яким буде результат цієї справи, і зацікавлена в цьому результаті", – зазначив адвокат.

Полозов також закликав муфтія прийти до суду добровільно, зазначивши, що це важливо і для самого Аблаєва, і для всіх мусульман Криму.

"Еміралі Сеітібраімовіч, як мусульманин, як голова мусульман Криму, Ви зобов’язані прийти в суд і дати правдиві свідчення", – наголосив адвокат.

На думку захисту, Еміралі Аблаєв є цінним свідком, адже може дати свідчення щодо засідання Меджлісу 25 лютого 2014 року, в якому він брав участь і під час якого, за версією звинувачення, був розроблений план масових заворушень.

Микола Полозов також пояснив, що муфтій був активним учасником подій 26 лютого 2014 року. Крім того, за словами адвоката, для захисту важливі показання Аблаєва щодо обставин ходу попереднього розслідування.

Полозов також зазначив, що до суду не з'явилися свідок Безазієв, депутат кримського парламенту, і свідок Константинов – екс-глава Верховної Ради АР Крим. Стосовно останнього суд визначив, що на цьому тижні він повинен з'явитися до суду і бути допитаний.

Як відомо, 22 червня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці – до 8 жовтня.

Попереднього разу арешт Чийгозу продовжували також на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Сталися сутички.

Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", в якій є інші фігуранти.

20 червня підсудного привезли до Бахчисарая, щоб він зміг попрощатися з мамою, яка вмирає.

Більше про перебіг справи Ахтема Чийгоза читайте у матеріалі "Ахтем Чийгоз. Боротьба за право попрощатися з матір'ю".

Софія Лукашова, для УП