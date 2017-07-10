Столтенберг пояснив, чому НАТО не може дати Україні зброю

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг пояснює, що НАТО не може надати Україні зброю, це питання – переговорів з окремими членами Альянсу.

Про це він сказав 10 липня у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів.

"Альянс не має власної зброї як єдина організація. Країн-члени НАТО мають свої окремі збройні сили і озброєння. Я знаю, що на сьогоднішній день відбуваються переговори між Україною та деякими країнами альянсу", – сказав генсек.

Перед цим голова парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський звернув увагу Столтенберга, що угода про план партнерство між Україною та НАТО, укладена в 2012 році, потребує модернізації і поглиблення

"Всі країни члени НАТО заблокували поставки не тільки летальної зброї, але й комплектуючих. Наш ВПК не справляється з завданнями, які стоять перед нашою армією. Я дуже прошу звернути на це увагу і приділити максимум уваги для розблокування військової і військово-технічної співпраці", – зазначив нардеп.

***Трансляцію та переклад засідання Верховної Ради за участю Столтенберга здійснював телеканал "112 Україна"