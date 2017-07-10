Генсек НАТО: Альянсу не однаково "як Україну злії люде присплять, лукаві"

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Понеділок, 10 липня 2017, 17:06

Генеральний секретар Північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг процитував вірш Тараса Шевченка та заявив, що НАТО теж неоднаково  "як Україну злії люде присплять, лукаві".

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді у понеділок.

"Як великий український поет Тарас Шевченко написав: "Та не однаково мені, Як Україну злії люде Присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені". НАТО також не однаково. Ось чому ми стоїмо з вашою країною з часу відновлення вашої незалежності", - сказав Столтенберг

Генсек також підкреслив, що вступ Чорногорії в НАТО свідчить про те, що "двері залишаються відчиненими".

Столтенберг зауважив, що наслідки анексії Криму Росією "відчувають усі вільні країни світу".

Як відомо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу у своєму виступі в Верховній Раді закликав керівництво України до активнішої протидії корупції.

Олег Твердь, УП

Теми: НАТО
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