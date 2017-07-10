Порошенко доручив побудувати 100 житлових комплексів для армії

Президент Петро Порошенко доручив побудувати житлові комплекси для контрактників у постійних місцях дислокації.

Про це він сказав під час засідання РНБО у понеділок.

"Ми маємо нарешті забезпечити в пунктах постійної дислокації бригад розбудову розміщення контрактників", - сказав він.

"Ми демобілізували тих, хто був мобілізований у 2014-2015 роках. У нас зараз більше 90 тисяч контрактників уклали контракти із ЗСУ. Ми маємо 100% тих, хто перебуває в зоні АТО військовослужбовців на контактній основі. Але для повернення в пункти постійної дислокації ми повинні мати комфортне житло. Це вже будуть не казарми, а житло для контрактників", - додав Порошенко.

Він дав доручення, щоб з 1 млрд гривень ресурсу, який виділяється із спецфонду, забезпечили розміщення "мінімум 15 тисяч контрактників, які матимуть можливість повноцінно відпочивати і відійти від стандартів радянської армії".

"(Потрібно – ред..) забезпечити будівництво в межах 150 тисяч кв. метрів житла і створити біля 100 житлових комплексів з відповідною інфраструктурою для проживання і реабілітації", - сказав Порошенко.

Олександр Шумілін, УП