На Донбасі бойовики продовжують провокації і обстріли - штаб

142 перегляди
Понеділок, 10 липня 2017, 19:07

Проросійські бойовики з початку доби 10 разів порушили режим перемир’я на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у понеділок.

Вказується, що втрат та поранень серед українських воїнів немає.

"І хоча в цілому кількість обстрілів з початку доби була зафіксована невелика, противник і далі, окремими провокативними діями, безуспішно намагався втягнути наші війська у бойове протистояння", - повідомили у прес-центрі.

"Близько опівночі незаконні збройні формування з мінометів обстрілювали наші позиції поблизу селища Троїцьке, що на Луганському напрямку. А вже о першій ночі там же застосували 122 міліметрову артилерію та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні.

"На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано. Натомість, найбільш активно – 6 разів, найманці порушували перемир’я на Маріупольському напрямку", - повідомили у штабі.

Як відомо, 9 липня в зоні проведення антитерористичної операції загиблих у лавах Збройних сил України не було, однак 1 військовий помер від поранень, отриманих раніше.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко доручив побудувати 100 житлових комплексів для армії 10 липня 2017, 17:55
В штабі АТО уточнили втрати за добу: 1 воїн помер від поранень 10 липня 2017, 12:40
Адвокат затриманого у Італії нацгвардійця кличе свідків у справі 10 липня 2017, 11:14
powered by lun.ua
Головні новини
В НАТО не підтверджують початок діалогу з Україною про ПДЧ
РНБО хоче розширити санкції проти Росії
РНБО запроваджує реєстр росіян в Україні
РНБО відклало розгляд законопроекту про деокупацію Донбасу
Усі новини
Культура

Гід виставкою Art WORK в Мистецькому Арсеналі

Ціль-мрія

12 кроків для досягнення омріяної мети