На Донбасі бойовики продовжують провокації і обстріли - штаб

Проросійські бойовики з початку доби 10 разів порушили режим перемир’я на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у понеділок.

Вказується, що втрат та поранень серед українських воїнів немає.

"І хоча в цілому кількість обстрілів з початку доби була зафіксована невелика, противник і далі, окремими провокативними діями, безуспішно намагався втягнути наші війська у бойове протистояння", - повідомили у прес-центрі.

"Близько опівночі незаконні збройні формування з мінометів обстрілювали наші позиції поблизу селища Троїцьке, що на Луганському напрямку. А вже о першій ночі там же застосували 122 міліметрову артилерію та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні.

"На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано. Натомість, найбільш активно – 6 разів, найманці порушували перемир’я на Маріупольському напрямку", - повідомили у штабі.

Як відомо, 9 липня в зоні проведення антитерористичної операції загиблих у лавах Збройних сил України не було, однак 1 військовий помер від поранень, отриманих раніше.

Українська правда