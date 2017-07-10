Новий вірус атакував 14 мільйонів смартфонів на Android

Понад 14 мільйонів користувачів смартфонів у всьому світі стали жертвами хакерської атаки вірусу CopyCat.

Про це повідомила прес-служба американської компанії Check Point Software Technologies, що займається ІТ-безпекою.

Проникаючи в програмне забезпечення мобільного пристрою, вірус обирає будь-які контакти Android та відправляє їм зображення.

Користувач, який відкрив повідомлення, автоматично завантажує додаток з розширенням apk. При цьому власник телефону тривалий час не бачить будь-яких змін в його роботі, а антивірусні програми не можуть впоратися із загрозою.

Розробники CopyCat отримують чималі доходи від реклами в заражених телефонах. Наразі автори шкідливої програми збагатилися на 1,5 млн доларів.

Найбільше від хакерської атаки постраждали жителі Південно-Східної Азії. Відомо, що 280 тис. американців також стали жертвами вірусу CopyCat.

Як відомо, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус шифрував файли на зараженому комп'ютері і виводив на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну 300 доларам.

Нагадаємо, більше 40 компаній заплатили вірусу, але так і не отримали ключ для дешифрування файлів.

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Економічна правда