Омелян про скандал з Ryanair: Майберг з Рябікіним можуть відкривати шампанське

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Понеділок, 10 липня 2017, 22:26

Міністр інфраструктури Володимир Омелян натякає, що глава спостережної ради "Міжнародних авіаліній України" Арон Майбер винуватий у тому, що  у авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

Про це член уряду написав на своєму Facebook.

"Майберг з Рябікіним можуть відкривати шампанське. Сподіваюся, смак запам'ятають. А ми за звичайним сценарієм: термос, парасольки... Або ще потерпимо", - йдеться у повідомленні Омеляна.

Доповнюється

Теми: авіа
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