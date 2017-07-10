Омелян про скандал з Ryanair: Майберг з Рябікіним можуть відкривати шампанське

Міністр інфраструктури Володимир Омелян натякає, що глава спостережної ради "Міжнародних авіаліній України" Арон Майбер винуватий у тому, що у авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

Про це член уряду написав на своєму Facebook.

"Майберг з Рябікіним можуть відкривати шампанське. Сподіваюся, смак запам'ятають. А ми за звичайним сценарієм: термос, парасольки... Або ще потерпимо", - йдеться у повідомленні Омеляна.

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