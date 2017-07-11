Найцікавіше: 2003. Переговори про здачу української труби зайшли у глухий кут 2008. Тимошенко як Тетчер – перевіряє більшість 2015. Перестрілка в Мукачевому через контрабанду

2001, середа

Віктор Ющенко – найбільш невдалий політик місяця. Так вважають журналісти, опитані фондом "Демократичні ініціативи". Це пов'язано з нерішучістю і непослідовністю екс-прем'єра, який після втрати крісла так і не наважився пристати ані до президентського, ані до опозиційного таборів.

2003, п'ятниця

– Переговори щодо створення газотранспортного консорціуму зайшли у глухий кут. Одна з моделей співробітництва, що пропонувала Україна: вона віддає у концесію свою ГТС, а європейська та російська сторона мають внести перший інвестиційний внесок у розмірі 500 мільйонів доларів. Не вдалося домовитися про головне – як керувати такою системою.

– Верховна Рада суттєво обмежила можливості реклами алкоголю та тютюнових виробів. Також, згідно із прийнятим парламентом законом, реклама має транслюватися виключно українською мовою.

2004, неділя

Відверненням України від європейської інтеграції назвав польський віце-прем'єр Єжи Хауснер рішення українського уряду про реверс нафтопроводу Одеса-Броди. На початку липня уряд дозволив "Укртранснафті" укласти угоду з російсько-британською компанією ТНК-Бі-Пі на експлуатацію нафтопроводу Одеса-Броди у реверсному напрямку.

Раніше між Україною та Польщею було підписано угоду про добудову нафтопроводу Одеса-Броди до польського Плоцька.

2005, понеділок

Київський апеляційний господарський суд арештував 50%+1 акцію "Нікопольського заводу феросплавів", які контролює Віктор Пінчук.

Раніше група російських компаній домовилася про придбання акцій НЗФ, але прем'єр Юлія Тимошенко застерегла їх від покупки через те, що за рішенням деяких судів половина акцій НЗФ належить державі.

2006, вівторок

Новообраний спікер Олександр Мороз оголосив про створення антикризової коаліції з Партією регіонів, соціалістами та комуністами, і офіційно направив президенту подання на призначення Віктора Януковича на посаду прем'єр-міністра. Комуніста Адама Мартинюка обрали віце-спікером.

Лідери антикризової коаліції лякають громадянським конфліктом, до якого нібито може привести опір "помаранчевих".

2007, середа

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що не має жодної приватної власності. А будинок, в якому живе, вона орендує.

– Рінат Ахметов готує Систем Кепітал Менеджмент до виходу на міжнародні біржі. "Протягом найближчого року наші основні компанії повинні бути готові до IPO", – окреслив терміни фіндиректор СКМ Роман Водолазський.

2008, п'ятниця

Партія регіонів змогла винести на засідання Верховної Ради резолюцію недовіри Кабміну Юлії Тимошенко. Сама прем'єрка на це погодилась: мовляв, так колись і Маргарет Тетчер перевіряла, чи може вона спиратися на більшість. Виявилось, що у Тимошенко більшість є: постанова про відставку набрала лише 174 голоси і не пройшла. Регіонали обіцяють повторити спробу восени.

ДмитрО Амідов

2011, понеділок

– Сім місяців провів під вартою учасник "податкового Майдану" Сергій Костаков. Суд відпустив його під підписку про невиїзд.

– У Печерському райсуді Києва проходить процес над Юлією Тимошенко. На засідання не можуть потрапити частина журналістів та учасників процесу. А ті, кому вдалося зайти до зали суду, може бути й видалений, як, наприклад, нардеп Олександр Чорноволенко, який звинуватив суддю Родіона Кірєєва у допомозі в будуванні авторитарної держави.

Тим часом журналісти звернулися до керівництва ГПУ та МВС з вимогою не чинити перешкод їхній професійній діяльності. Під час попередніх судових засідань силовики застосували силу проти представників ЗМІ та не пускали їх у приміщення суду.

2012, середа

– Конституційний суд визнав неконституційними спроби депутатів зняти недоторканність з президента країни та суддів.

"Закон опозиції про скасування недоторканності з усіх – президента, народних депутатів і суддів – обов'язково буде ухвалений новим складом парламенту", – пообіцяв у відповідь Арсеній Яценюк.

– Генпрокурор Віктор Пшонка заявляє, що у справі щодо протестів під Українським домом у Києві (люди протестують проти мовного закону Ківалова-Колесніченка) з'явилися конкретні фігуранти.

2013, четвер

– Сутички під Київською міською адміністрацією та в сесійній залі. Опозиціонери намагаються блокувати сесію міськради, бо на їхню думку, термін її легітимності завершився. Спроба виявилась успішною: секретар Галина Герега оголосила про закриття сесії.

– Кабмін передав 75 об'єктів і споруд Києво-Печерської Лаври у безоплатне користування чоловічому монастирю УПЦ МП. Як розповів міністр культури Леонід Новохатько, це розпорядження юридично впорядкує фактично існуючу ситуацію, що склалася у Лаврі упродовж десятиліть.

2014, п'ятниця

– 19 українських військових загинули на Луганщині після того, як терористи обстріляли їх з "Градів". Ще четверо прикордонників загинули на Донеччині, один з них – полковник Ігор Момот.

@RuPhotoMilitary

У Міноборони заявляють, що під час звільнення Слов'янська, Краматорська, Артемівська та інших населених пунктів українські бійці захопили 4 бойових броньованих машини, 3 танки та 3 "Гради" бойовиків.

– На Луганщині під мінометно-артилерійський обстріл потрапив автобус із працівниками шахти "Червоний партизан". 4 пасажири загинули, 16 отримали поранення. Компанія ДТЕК вирішила припинити роботу низки підприємств у регіоні.

– СБУ затримала екс-мера Слов'янська Нелю Штепу. Її підозрюють у посяганні на територіальну цілісність країни.

2015, субота

Одна людина померла та 4 дістали поранень після подій у Мукачевому. Стріляниною та вибухами закінчилися переговори нардепа Михайла Ланьо та представників "Правого сектору". Зустріч відбувалася у місцевому спорткомплексі, виникла перестрілка. Коли приїхала міліція, бійці добровольчого корпусу вирвались за місто. Дорогою вони знищили з кулеметів та РПГ міліцейські машини, якими їм намагалися перекрити шлях. Бійці виїхали за місто та зайняли оборону. Причиною конфлікту став переділ ринку контрабанди цигарок.

2016, понеділок

– Україна та Канада підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі.

– Один військовий загинув та 10 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Уночі на Донеччині стався бій між силами ЗСУ та диверсійною групою бойовиків. Один із нападників, що помер, виявився громадянином РФ.

– Скандал через те, що Державна фіскальна служба заблокувала відшкодування ПДВ. Офіційна причина блокування: великі аграрні компанії підозрюються в необґрунтованому збільшенні сум відшкодування. На думку міністра фінансів Олександра Данилюка, йдеться про зловживання за участю ДФС, а заморожуванням намагалися виграти час, щоб внести зміни до реєстру. Проте голова ДФС Роман Насіров спростовує сам факт блокування.

Рустем Халілов, для УП