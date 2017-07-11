ЗМІ: Росія хоче вислати 30 американських дипломатів

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Вівторок, 11 липня 2017, 00:45

Росія планує вислати близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на об'єкти американської власності в РФ.

Про це повідомляють "Известия" з посиланням на джерело в МЗС РФ.

За їхніми словами, до таких заходів російську сторону підштовхнуло рішення Вашингтона не повертати посольську власність, яка перебуває під арештом з грудня минулого року. Не вдалося вирішити це питання і на минулих переговорах президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в Гамбурзі.

Рішення США, за словами джерела, змушує Росію відповісти дзеркально - вислати близько 30 працюючих в Росії американських дипломатів і ввести відповідні санкції щодо власності США в Росії. При цьому в Москві відзначають, що не хотіли б приймати подібні заходи, але залишити без відповіді недружні дії Вашингтона теж не можуть.

"Є попередня домовленість про проведення зустрічі в Санкт-Петербурзі заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова і першого заступника держсекретаря США Томаса Шеннона. Якщо і там компроміс не буде знайдений, нам доведеться піти на подібні заходи", - заявило джерело.

Раніше інший співрозмовник "Известий" в російських дипломатичних колах зазначив, що в якості дзеркальних заходів під арешт можуть потрапити дача в Срібному Бору і складське приміщення в Москві, що належать США, тоді як резиденцію посла США "Спасо-хаус" і посольську англо-американську школу в Санкт-Петербурзі чіпати не стануть.

Як відомо, в грудні 2016 року колишній президент США Барак Обама прийняв рішення про накладення арешту на дві дипломатичні дачі в Нью-Йорку і Вашингтоні, що належать Росії і висилку 35 російських дипломатів. Причиною такого рішення стало втручання Москви в хід американських виборів.

Тоді Путін заявив, що Росія не буде "опускатися до рівня "кухонної" дипломатії і не стане висилати американців. На думку аналітиків, таке рішення було прийнято з розрахунку, що адміністрація Дональда Трампа скасує рішення щодо власності та висилки дипломатів, однак цього так і не відбулося.

Теми: Румунія США
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