Клімкін: Введення біометричного контролю не матиме наслідків для громадян ЄС

Запропонована Радою національної безпеки оборони ініціатива про в'їзд в Україну іноземних громадян за біометричними паспортами не матиме практичних наслідків для громадян Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передають "Українські новини".

"Логіка цього рішення пов'язана з погрозами, які Росія несе в контексті спроб внутрішньої дестабілізації в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що в контексті безвізового режиму, і безвізовий режим працює для біометричних х паспортів, у нас за визначенням немає проблем не тільки з Європейським Союзом, а й з усіма країнами, у яких є біометричні паспорти ... таким чином для Євросоюзу це рішення фактично не матиме особливих практичних наслідків", - сказав він.

За його словами, дане рішення буде прийнято, як тільки будуть завершені технічні роботи, пов'язані з реєстром біометричних даних.

"Це тільки перший елемент, оскільки те, що я презентував сьогодні на засіданні РНБО, це саме інтегрована система (не тільки) контролю за в'їздом / виїздом, а й також за переміщенням всередині країни", - додав Клімкін.

Він наголосив на важливості запровадження процедури попередження іноземними громадянами про поїздку і контролю їх переміщення по території України.

Як повідомлялося раніше, РНБО ініціює введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.