Невідомий повідомив про замінування вокзалу в Краматорську

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Вівторок, 11 липня 2017, 04:35

Увечері 9 липня невідомий повідомив в поліцію про те, що залізничний вокзал в Краматорську заміновано.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Донецькій області.

"О 21.50 до кол-центру поліції Донеччини надійшло анонімне повідомлення щодо замінування залізничного вокзалу у Краматорську", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Територію вокзалу оточено, персонал і пасажири евакуйовані.

Зараз проводиться перевірка і пошук вибухонебезпечних предметів. Рух поїздів призупинено.

Теми: поліція
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