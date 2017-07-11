Трамп заявив, що дні ІДІЛ в Сирії і Іраку полічені
Президент США Дональд Трамп привітав іракські сили безпеки, підтримувані США, з тим, що вони взяли під контроль Мосул і звільнили його від терористів ІДІЛ.
Про це повідомляє Washington Examiner.
"Ми вітаємо прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді, іракські сили безпеки і всіх іракців за їх перемогу над терористами, які є ворогами всіх цивілізованих людей... Ми сумуємо про тисячі іракців, жорстоко убитих ІДІЛ і про мільйони іракців, які постраждали від ІДІЛ", - заявив Трамп.
Американський президент підкреслив, що дні ІДІЛ в Іраку і Сирії полічені. Він пообіцяв, що його адміністрація "буде продовжувати домагатися повного знищення ІДІЛ".
Раніше в понеділок, 10 липня, прем'єр-міністр Іраку офіційно оголосив про перемогу над "Ісламською державою" в місті Мосул.
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