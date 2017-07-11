Трамп заявив, що дні ІДІЛ в Сирії і Іраку полічені

Президент США Дональд Трамп привітав іракські сили безпеки, підтримувані США, з тим, що вони взяли під контроль Мосул і звільнили його від терористів ІДІЛ.

Про це повідомляє Washington Examiner.

"Ми вітаємо прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді, іракські сили безпеки і всіх іракців за їх перемогу над терористами, які є ворогами всіх цивілізованих людей... Ми сумуємо про тисячі іракців, жорстоко убитих ІДІЛ і про мільйони іракців, які постраждали від ІДІЛ", - заявив Трамп.

Американський президент підкреслив, що дні ІДІЛ в Іраку і Сирії полічені. Він пообіцяв, що його адміністрація "буде продовжувати домагатися повного знищення ІДІЛ".

Раніше в понеділок, 10 липня, прем'єр-міністр Іраку офіційно оголосив про перемогу над "Ісламською державою" в місті Мосул.