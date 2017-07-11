У РФ пригрозили Києву заходами у відповідь на введення біометричного контролю
Росія прийме заходи у відповідь на введення Києвом біометричного контролю для іноземців для в'їзду в Україну.
Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич, передають "РИА Новости".
"Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в'їжджають в Україну, або так званого біометричного контролю - це, по суті справи, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його "упаковка" принципового значення не має", - сказав він.
За його словами, борг Росії попередити, що "відповідні кроки обов'язково послідують".
Клінцевич також заявив, що в Росії працює 4 млн українців і "когось із них доведеться ввічливо попросити покинути РФ".
Як повідомлялося раніше, РНБО ініціює введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.
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