Рябікін про Ryanair: А що власне сталося в Жулянах?

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Вівторок, 11 липня 2017, 10:08

Керівник аеропорту Бориспіль Павло Рябікін нагадує, що аеропорт "Жуляни" також не зміг домовитися з лоу-костом Ryanair.

Про це він написав на свій сторінці Facebook.

"Почитав багато відгуків по ситуації з Райаном, питання до тих, хто схиляється до теорії змови Бориспіль-МАУ-Коломойський. А що власне сталося в Жулянах? Увімкніть логіку! Два місяці переговорів і той же результат!" - написав він.

"Там не було нікого з учасників "змови"!" - обурився Рябікін.

При цьому аеропорт Львів погодив з Ryanair співпрацю. 

Як відомо, "Ryanair" увечері 10 липня оголосив про скасування свого заходу в Україну: нібито аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні. На думку головного комерційного директора "Ryanair" Девіда О'Брайена, "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній із високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України".

Компанія запропонувала всім клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/до України, зв'язатися з нею поштою для повернення сплачених коштів.

Рябікін же заявляв, що "Ryanair" висунув "Борисполю" вимоги по польотах до Києва, які не відповідають українському законодавству. Він відмовився підписувати договір з лоу-костером до зняття всіх розбіжностей.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян звинуватив "Бориспіль" і МАУ в зриві роботи "Ryanair" в Україні.

Керівник львівського аеропорту імені Данила Галицького Тетяна Романовська покладає провину за зрив польотів лоу-костера "Ryanair" в Україну на голову київського аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Теми: авіа
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