Добкін каже, що підтримає зняття з себе недоторканності
Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін стверджує, що проголосує за подання Генеральної прокуратури про зняття з нього недоторканності.
Про це він заявив у вівторок у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання "Української правди".
"За своє подання буду голосувати "за". Тільки за зняття недоторканності", – сказав Добкін.
Крім того, він розповів журналістам, як голосуватиме за інші подання ГПУ.
"Я однозначно буду голосувати за зняття недоторканності з Полякова і Розенблата. Свою вину вони довели самі в кіно, яке ми бачили… Є питання щодо того, як ці докази були здобуті… За арешт голосувати я не буду", – сказав нардеп.
"За Довгого, Дейдея і Лозового я голосувати не буду, там доказова база дорівнює нулю", – додав Добкін.
Роман Кравець, УП
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