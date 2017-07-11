Добкін каже, що підтримає зняття з себе недоторканності

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Вівторок, 11 липня 2017, 11:16

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін стверджує, що проголосує за подання Генеральної прокуратури про зняття з нього недоторканності.

Про це він заявив у вівторок у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання "Української правди".

"За своє подання буду голосувати "за". Тільки за зняття недоторканності", – сказав Добкін.

Крім того, він розповів журналістам, як голосуватиме за інші подання ГПУ.

"Я однозначно буду голосувати за зняття недоторканності з Полякова і Розенблата. Свою вину вони довели самі в кіно, яке ми бачили… Є питання щодо того, як ці докази були здобуті… За арешт голосувати я не буду", – сказав нардеп.

"За Довгого, Дейдея і Лозового я голосувати не буду, там доказова база дорівнює нулю", – додав Добкін.

Роман Кравець, УП

Теми: Добкін недоторканність Верховна Рада Розенблат
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