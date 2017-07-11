Лукашенко: Мінський процес повинен тривати, але більш енергійно
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що мінський процес в Україні не можна зупиняти, але він повинен тривати більш енергійно.
Про це Лукашенко заявив у вівторок на нараді з пріоритетів зовнішньої політики Білорусі на сучасному етапі, передає "БЕЛТА".
"Останнім часом з'явилося багато охочих отримати політичні дивіденди від участі в процесі врегулювання ситуації в Україні. На їхню думку, мінський формат застарів і без нього можна обійтися. Але реально нічого нового не пропонується. Тому мінський процес повинен залишатися, але тривати більш енергійно", - сказав президент Білорусі.
Крім того, Лукашенко вважає, що війна в Україні зачіпає Білорусь, погіршує становище в сфері регіональної безпеки, а також стримує торгівлю і збільшує міграційне навантаження.
Як повідомлялося, представник України в ТКГ перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляла, що Мінський процес рухається "зі "швидкістю" равлика і черепахи".
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