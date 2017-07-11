Рада залишила Лозовому недоторканність

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Вівторок, 11 липня 2017, 19:01

Верховна Рада не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового.

За відповідне рішення проголосували 177 народних депутатів.

Таким чином, Лозовой досі є недоторканним.

Виступаючи на трибуні перед голосуванням, нардеп назвав подання на нього "макулатурою" та "сміттям", заявивши, що документ не має юридичої цінності. Він вважає, що ДФС необ'єктивно оцінила його майно.

У той уже час генпрокурор Юрій Луценко з трибуни ВР заявив, що Лозовому, "згідно з проведеною експертизою, необхідно заплатити 1 млн 717 тис. грн податків і 129 тис. грн військового збору".

"Треба сплатити або сушити сухарі. Іншого не буде", - заявив він.

За словами керівника ГПУ, нардеп РПЛ заробив за все своє життя 234 тис. грн, однак у декларації показав близько 9 млн грн активів.

Доповнюється

Теми: Радикальна партія Верховна Рада
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