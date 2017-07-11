Кілька учасників акції під Радою звернулися до медиків

На мітингу прибічників зняття депутатської недоторканності біля будівлі Верховної Ради кілька осіб звернулися до медиків по допомогу.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", щоб привернути увагу до своїх вимог, учасники акції, переважно представники націоналістичних організацій, били палицями по залізних бочках, періодично запалювали димові шашки.



Медики повідомили, що кілька осіб звернулося по допомогу із незначними опіками.



Інцидентів під час акції не було.

Після завершення засідання Ради о 20:40, значна кількість людей залишалася під будівлею парламенту.

Українська правда