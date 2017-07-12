Трамп-молодший опублікував листування про зустріч з Весельницькою

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Середа, 12 липня 2017, 00:55

Дональд Трамп-молодший опублікував повний текст листів, що стосуються його контактів з російським юристом Наталією Весельницькою.

Про це він написав у twitter.

"Я звертаюся до всіх: щоб все було повністю прозоро, я публікую мою електронну переписку з Робом Голдстоуном з приводу зустрічі 9 червня 2016 року", - йдеться в заяві Трампа-молодшого.

Йдеться про його листування з британським журналістом і продюсером Робом Голдстоуном, через якого російський адвокат Наталія Весельницька зв'язалася з ним.

Трамп-молодший повторив, що погодився зустрітися з нею заради нібито обіцяного компромату на Гіларі Клінтон. Він також підкреслює, що Весельницька не є державним чиновником.

З листування видно, що Голдстоун передає Трампу-молодшому прохання про зустріч, на яке той відповідає згодою.

Раніше The New York Times повідомила, що Дональд Трамп-молодший мав зустріч з російським адвокатом, який має зв'язки з Кремлем. На ній також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та Пол Манафорт, який в той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Пізніше син президента США заявив, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Гіларі Клінтон, однак, за його словами, ніякої важливої ​​іниормаціі вона не надала і перевела розмову на питання усиновлення російських дітей і "акту Магнітського" .

Наталя Весельницька відома тим, що виступає проти закону Магнітського. Вона одружена з колишнім заступником міністра транспорту Московської області, а її клієнтами є державні підприємства і син старшого чиновника РФ, чия компанія перебувала під слідством у США.

Як відомо, в 2010 році Росія ввела мораторій на усиновлення дітей громадянами США, який став відповіддю на прийнятий в США "акт Магнітського", що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайства, переслідувань і порушень прав людини.

Теми: Трамп США Росія
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