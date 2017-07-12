Волкер в АП визначив кроки, які дадуть імпульс "мінському процесу"

Адміністрація президента разом зі спеціальним представник США з питань України Куртом Волкером окреслили кроки, які мають надати новий імпульс для виконання мінських домовленостей.

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі Радіо Свобода.

"Учора відбулася зустріч і в адміністрації президента. Ми окреслили наші спільні кроки, щоб надати новий імпульс "мінському процесу". Звичайно ми говорили і про стратегію", - сказав він.

"Президент також мав коротку зустріч з Волкером, щоб заохотити його більш активно долучатися до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Мені імпонує його абсолютна практичність, прагматичність і прагнення досягти конкретного результату", – додав Єлісєєв.

Заступник голови АП також підтвердив, що призначення Волкера на посаду лобіювали, зокрема, учасники "нормандського формату".

"Це довгоочікуване рішення, яке лобіювала і українська сторона в координації з партнерами по "нормандському формату", – сказав він.

11 липня спецпредставник США Курт Волкер зустрівся з депутатами Верховної Ради і представниками української сторони в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи.

Раніше Волкер обговорив з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом нинішню ситуацію на Донбасі, а також підходи до її врегулювання.

Крім того, напередодні колишній президент України, представник України у Контактній групі Леонід Кучма і Волкер обговорили врегулювання ситуації на Донбасі і домовились про регулярні зустрічі.

Як відомо, державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.