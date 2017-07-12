Могеріні нагадала Лаврову про виконання Мінських угод

43 перегляди
Середа, 12 липня 2017, 03:11

Євросоюз і Росія мають розбіжності в питаннях зовнішньої політики, в той же час Мінські угоди мають виконуватися.

Про це заявила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Це очевидно, що у нас немає однакових позицій у багатьох питаннях, але важливо, що наш діалог триває", - сказала Могеріні.

Вона також зазначила, що ЄС і РФ намагаються співпрацювати в питаннях, де це можливо.

Високий представник повідомила, що сторони обговорили ситуацію на сході України і в Криму.

"Для Європейського Союзу важливою є повна імплементація Мінських домовленостей", - підкреслила Могеріні.

Вона також заявила, що висловила Лаврову стурбованість з боку ЄС з приводу політики Росії щодо громадянського суспільства і прав людини.

У свою чергу, Лавров заявив, що це саме Євросоюз заморозив багато питань співпраці з РФ.

Як відомо, це був перший візит глави МЗС РФ Лаврова в Брюссель після 2013 року.

Теми: Мінські угоди Росія ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Волкер в АП визначив кроки, які дадуть імпульс "мінському процесу" 12 липня 2017, 01:20
Расмуссен: Путін не виконуватиме "Мінськ", доки не підвищимо "ціну" 11 липня 2017, 12:56
Росії мало "м’яса" для переговорів у Нормандському форматі 10 липня 2017, 03:12
powered by lun.ua
Головні новини
Луценко пообіцяв заново внести подання на нардепів
Розенблат тепер не має імунітету нардепа
Рада дозволила правоохоронцям взятися за Полякова
Двом прикордонникам РФ висунули підозру, потім арештували
Усі новини
Боротися, щоб перемогти

Життєвий шлях голови Київського братства ОУН-УПА Ореста Васкула

Афіша на 7-9 липня

Забіг Color Holi Run, Всі Свої: інтер'єр, акройога, вечірки, концерти..