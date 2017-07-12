Могеріні нагадала Лаврову про виконання Мінських угод

Євросоюз і Росія мають розбіжності в питаннях зовнішньої політики, в той же час Мінські угоди мають виконуватися.

Про це заявила високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Це очевидно, що у нас немає однакових позицій у багатьох питаннях, але важливо, що наш діалог триває", - сказала Могеріні.

Вона також зазначила, що ЄС і РФ намагаються співпрацювати в питаннях, де це можливо.

Високий представник повідомила, що сторони обговорили ситуацію на сході України і в Криму.

"Для Європейського Союзу важливою є повна імплементація Мінських домовленостей", - підкреслила Могеріні.

Вона також заявила, що висловила Лаврову стурбованість з боку ЄС з приводу політики Росії щодо громадянського суспільства і прав людини.

У свою чергу, Лавров заявив, що це саме Євросоюз заморозив багато питань співпраці з РФ.

Як відомо, це був перший візит глави МЗС РФ Лаврова в Брюссель після 2013 року.