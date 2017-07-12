Україна підніме питання деокупації Криму на наступній сесії ГА ООН - АП

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Середа, 12 липня 2017, 04:13

Україна готує ряд ініціатив до наступної сесії Генеральної асамблеї ООН, зокрема, по деокупацію Криму.

Про це в ефірі програми "Ваша Свобода" повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, пише Крим.Реалії.

"Що стосується Криму: мова йде про нові ідеї з деокупації Криму з використанням вже існуючих міжнародних і санкційних механізмів для того, щоб все-таки Крим повернути в лоно українського суверенітету. Ми зараз готуємося до сесії Генеральної асамблеї ООН. Україна вийде з певними ініціативами в рамках ООН, конкретно, які будуть стосуватися Криму, в частині його деокупації", - сказав Єлісєєв.

Він також додав, що питання Криму та Донбасу - це "альфа і омега" в переговорах з міжнародними партнерами.

Наступна, 72-я сесія Генеральної асамблеї ООН відкриється 12 вересня.

Теми: Крим ООН Адміністрація президента
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