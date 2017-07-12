Трампа-молодшого хочуть допитати у Конгресі через зустріч з Весельницькою

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США хоче, щоб Дональд Трамп-молодший відповів на питання про його зустріч минулого року з російським адвокатом.

Про це заявив член Палати демократ Адам Шифф, пише Reuters.

Шифф заявив журналістам, що комітет також хоче опитати усіх, хто був пов'язаний із зустріччю в червні 2016 року, включаючи зятя Трампа Джареда Кушнера та колишнього керівника виборчої кампанії Пола Манафорта.

Раніше The New York Times повідомила, що Дональд Трамп-молодший мав зустріч з російським адвокатом, який має зв'язки з Кремлем. На ній також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та Пол Манафорт, який в той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Пізніше син президента США заявив, що погодився зустрітися з російським адвокатом Весельницькою, тому що вона обіцяла передати компромат на Гіларі Клінтон, однак, за його словами, ніякої важливої ​​інформації вона не надала і перевела розмову на питання усиновлення російських дітей і "акту Магнітського".

Трам-молодший також опублікував листування про зустріч з Весельницькою

Наталя Весельницька відома тим, що виступає проти закону Магнітського. Вона одружена з колишнім заступником міністра транспорту Московської області, а її клієнтами є державні підприємства і син старшого чиновника РФ, чия компанія перебувала під слідством у США.