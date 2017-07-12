У США обмежили використання ПЗ Касперського для уряду

Білий дім виключив "Лабораторію Касперського" зі списку схвалених постачальників програмного забезпечення для використання держструктурами в США.

Про це повідомляє Reuters.

Виключення зі списку є найбільш конкретною дією, що була вжита стосовно "Лабораторії Касперського" за останні декілька місяців після появи підозр про те, що компанія може бути занадто тісно пов'язана з ворожими російськими розвідувальними агентствами, звинуваченими в кібератаках на Сполучені Штати.

Представник агентства, що забезпечує функціонування роботи держструктур (GSA), повідомив, що це рішення було прийнято після ретельного вивчення ситуації, додавши, що пріоритетом GSA є "забезпечити цілісність і безпеку американських урядових систем і мереж".

У той же час, урядові агентства все одно зможуть використовувати програмне забезпечення "Лабораторії Касперського", якщо воно буде купуватися поза контрактами GSA.

У заяві "Лабораторії Касперського" повідомляється, що компанія не отримувала ніяких повідомлень про зміну свого статусу постачальника.

"Лабораторія Касперського" не має зв'язків з будь-яким урядом і компанія ніколи не допомагала і не допомагатиме жодному уряду у веденні кібершпіонажу", - заявили в компанії.

Як відомо, "Лабораторія Касперського" виробляє антивірусне програмне забезпечення. У Сполучених Штатах Америки цю компанію підозрюють у зв’язках із російською владою та спецслужбами – вона це заперечує.

У червні 2017 року комітет Сенату США зі збройних сил запропонував заборонити використання продукції "Лабортаорії Касперського" в американських оборонних структурах. Відповідна поправка з'явилась і в проекті щодо оборонного бюджету на 2018 рік.

В Україні ЗАТ "Лабораторія Касперського", зареєстроване в Москві, перебуває під санкціями з 2015 року. Компанія фігурує і в оновленому 16 травня 2017 року санкційному списку.