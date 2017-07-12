"Бориспіль" згоден на аудит: переговори з "Ryanair" були приречені

556 переглядів
Середа, 12 липня 2017, 10:03

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявляє, що переговори з лоукостером "Ryanair" були приречені на провал, але готовий до аудиту переговорного процесу.

Про це йдеться в заяві держпідприємства.

"Аеропорт "Бориспіль" готовий до будь-якого аудиту перемовного процесу із авіакомпанією Ryanair на предмет економічної доцільності, виваженості позиції керівництва аеропорту, юридичної коректності та недискримінації інших контрагентів аеропорту з позиції законодавства про захист економічної конкуренції", – сказано в ній.

"Крім того, керівник аеропорту публічно заявляє про готовність нести відповідальність за усі рішення, прийняті в ході перемовного процесу з авіакомпанією, та закликає перевести подальші перемовини в площину економіки, а не політики", – заявляє аеропорт.

За твердженням його керівництва, ще на початку переговорів "Бориспіль" попереджав про неможливість задовольнити всі фінансові очікування "Ryanair" з огляду на українське законодавство та конфлікт моделі лоу-кост аеропорту і хабового аеропорту, яким є "Бориспіль".

Центральний аеропорт країни надавав свої пропозиції та здійснював "кроки назустріч", аби Ryanair змогла зайти до нього.

"З нашої сторони задля задоволення вимог Ryanair свідомо зменшено ставку пасажирського збору з $17 до $13 для всіх авіакомпаній, що означає для нас недоотримання щорічно 360 млн грн... Без відповідної зміни отримання очікуваних Ryanair $7,5 за одного пасажира не могло відбутися", – зазначає Бориспіль.

Крім того, аеропорт змінив заради "Ryanair" норми публічної оферти: встановив 80% знижку від базового пасажирського збору на нових (протягом 6 місяців) напрямках польотів.

При цьому аеропорт був згоден на "співінвестування в новий напрямок шляхом надання 80% знижки виключно у разі гарантії зі сторони авіакомпанії щодо нарощування пасажиропотоку на даному напрямку та збільшення географії польотів". Саме це не вдовольняло "Ryanair".

На думку "Борисполя", польоти до Лондона "не можуть підпадати під дію 80% знижки, оскільки за цим напрямком вже здійснюють польоти British Airlines та базовий перевізник аеропорту – МАУ".

"Крім того, аеропорт не зможе зафіксувати збір для пасажирів авіакомпанії Ryanair на рівні $7,5, оскільки він залежить саме від забезпечення та нарощування пасажиропотоку на даному напрямку. Така позиція виявилася неприйнятною для представників лоукостера", – додає "Бориспіль".

"Ми офіційно заявляємо про гарантії пасажиропотоку зі сторони авіакомпанії у розмірі 150 000 пасажирів, що складає 1,5% планового пасажиропотоку "Борисполя" у поточному році", – йдеться у заяві.

Доповнюється…

Теми: авіа транспорт ціни
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У "Дніпроавіа" прокоментували можливу зупинку роботи 11 липня 2017, 21:15
У МАУ кажуть, що не перешкоджали виходу Ryanair на український ринок 11 липня 2017, 19:47
Ryanair повідомив клієнтам, що робити з квитками 11 липня 2017, 18:20
powered by lun.ua
Головні новини
"Бориспіль" згоден на аудит: переговори з "Ryanair" були приречені
В "Укренерго" тривають обшуки
Хроніка 12 липня. Київрада звільнила Черновецького, а кияни бунтують проти свавілля міліції
Справи Дейдея і Лозового заходять в глухий кут – Холодницький
Усі новини
Як і навіщо

Студентки Могилянки борються з сексизмом у вузах

Коли мами немає

Якою може бути альтернатива інтернату