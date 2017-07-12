Януковича перенесли на серпень. Держадвокат вже заявив про тиск

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Середа, 12 липня 2017, 10:42

Держадвокат обвинуваченого в державній зраді екс-президента Віктора Януковича Віталій Мешечек виступає за участь підзахисного в режимі відеоконференції і вже звинувачує прокуратуру в тиску на захист і суд.

Про це він повідомив під час судового засідання, передають Українські Новини.

"Хочу відзначити, що в засобах масової інформації є інформація від сторони обвинувачення, я вважаю її тиском на сторону захисту, в першу чергу, і на суд, в зв'язку з тим, що сторона звинувачення вважає, що сторона захисту має необхідність і може ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, з 19 томами, по 2, 3, 4 томи в день. це неприпустимо, це великий обсяг ", - сказав він.

Мешечек підкреслив, що до призначення захисником Януковича він не був ознайомлений з матеріалами справи і заявив клопотання про надання йому достатнього часу для вивчення наявної інформації.

Адвокат сказав, що не зв'язувався зі своїм клієнтом і з його попередніми захисниками.

"Зі своїм підзахисним я не бачився. Але лінія захисту мені його зрозуміла. Я її підтримую", - підкреслив Мешечек.

На його думку, Янукович має брати участь в суді по відеоконференцзв'язку і мати можливість задавати питання учасникам процесу.

Після цього Оболонський райсуд переніс розгляд по суті на 3 серпня після відповідного клопотання захисту.

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