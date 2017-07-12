Військовий загинув через ранковий обстріл Зайцевого бойовиками

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Середа, 12 липня 2017, 10:52

Один боєць загинув внаслідок обстрілу бойовиками позиції біля Зайцевого вранці у середу.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні зранку, внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі Зайцевого (ОТУ "Донецьк") було важко поранено військовослужбовця Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

"Від чисельних вогнепальних поранень, несумісних з життям, український військовослужбовець помер у Центральній районній лікарні м. Бахмут. Співчуваємо рідним та близьким загиблого", - зазначили у прес-центрі.

Теми: Донбас АТО
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