Справа Шеремета заморожена – Комітет захисту журналістів

Комітет захисту журналістів вважає, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета в Україні забуксувало.

Свій звіт "Відмова від правосуддя: розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні не дало результатів" його представники презентували в Українському кризовому медіа-центрі.

Журналіст Крістофер Міллер, який писав звіт, зазначив: "Я почав роботу над звітом у січні, коли минуло вже понад 6 місяців відтоді, як Павла було вбито".

"Справа була заморожена. Мотиви не були підтверджені, велику кількість часу і зусиль витратили на розшук слідів злочину – і це не дало жодних ниточок. Натомість ознакам убивства дуже мало уваги приділили", – констатував він.

"Убивці, яких видно на камерах спостереження, коли вони підкладають бомбу, не були визначені – вже не кажучи про затримання. Лише завдяки зусиллям журналістів ми побачили їх на відео", – сказав Міллер.

Він нагадав про те, що Служба безпеки України видалила відео і слідчі органи заважали один одному.

"Потенційні свідки і колеги Шеремета кажуть, що їх не викликали на ретельний допит

Сім’я Павла, друзі та журналісти, з якими я говорив, звинувачували владу в нездатності до роботи, недбалості і саботажі" – додав Міллер.

"Що у нас зараз є, – це неповне розслідування, яке дало дуже мало результатів", – констатував він.

У свою чергу, координатор програми КЗЖ у Європі та Азії Ніна Огнянова заявила, що у звіті міститься два основних блоки рекомендацій – українській владі і міжнародній спільноті.

"КЗЖ закликає офіційні особи пожвавити розслідування, зосередитися на роботі Шеремета в Україні як на можливому мотиві злочину і підтримувати будь-яке паралельне незалежне розслідування, а ЗМІ постійно доповідати про результати", – сказала вона.

"Ми також закликаємо президента Порошенка засудити погрози і напади на журналістів в Україні і запевнити, що вони будуть ретельно розслідувати", – заявила Огнянова.

"Ми також закликаємо його публічно підтвердити критичну роль незалежної преси в Україні", – додала вона.

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