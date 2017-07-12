Нацгвардія затримала в зоні АТО бойовика і військового РФ

Військовослужбовці Національної гвардії затримали бойовика незаконного збройного формування "ЛНР" і російського військовослужбовця в районі проведення антитерористичної операції.



Про це повідомляє у середу прес-служба Нацгвардії.

Під час здійснення контрольно-перепускного режиму на блокпосту поблизу населеного пункту Городище Луганської області військовий наряд в ході перевірки автомобіля ВАЗ та перевірки документів, виявив пасажира, який за попередньою інформацією по базі проходить як бойовик "ЛНР".

Той же військовий наряд в ході перевірки автомобіля Volkswagen та перевірки документів, виявив пасажира, який за паспортними даними являється громадянином Російської Федерації та мав при собі військовий квиток РФ.

Цих громадян затримали та передали до військової контррозвідки.