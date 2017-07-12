Білорусь закликають повернути Шеремету громадянство

Комітет захисту журналістів закликав владу Білорусі відновити громадянство загиблого журналіста Павла Шеремета.

Про це на брифінгу в Києві у середу сказала член комітету Ніна Огнянова, представляючи звіт КЗЖ щодо результатів розслідування вбивства Шеремета.

"Просимо Білорусь посмертно відновити громадянство Шеремета", – сказала вона.

Огнянова також закликала російську та білоруську владу сприяти розслідуванню загибелі журналіста.

Мати Шеремета пані Людмила подякувала КЗЖ за їхні зусилля у пошуках правди.

"Я хочу нагадати вислів, за яким він жив все життя: "сила не в силі, а сила – в правді. Я хотіла б висловити глибоку вдячність Комітету захисту журналістів за те, що вони роблять все можливе, щоб правда про те, що сталося і хто за цим стоїть, була розкрита", – сказала вона.

Людмила Шеремет також публічно висловила величезну подяку українському народу.



"Тим простим людям, які полюбили мого сина, які приходили до нього прощатися, ставали на коліна. І я готова встати на коліна перед цими людьми", – зазначила вона.

Читайте також: "Міжнародний звіт про вбивство Шеремета: Немає відповідей, немає прогресу"

Як повідомлялося, на брифінгу 12 липня Комітет захисту журналістів оприлюднив свій звіт, у якому зазначив, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета в Україні забуксувало.

Як відомо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва,підклавши вибухівку під автомобіль, яким він користувався.

Правоохоронці кваліфікували загибель журналіста як умисне вбивство. До цього часу організатори та виконавці убивства Шеремета не названі. Слідчі схиляються до версії про професійні мотиви злочину.

10 травня 2017 року журналісти "Слідство.Інфо" разом з представниками міжнародної мережі OCCRP презентували у Києві документальний фільм "Убивство Павла" про загибель Шеремета.

Серед іншого, автори фільму-розслідування ідентифікували авто, яке стояло в ніч перед вибухом під домом Шеремета, та поговорили з водієм, екс-працівником СБУ – чого не зробили правоохоронці.

Також журналісти за відеозаписами виявили,що підозрювані в закладенні вибухівки чоловік та жінка були поблизу вибуху вранці 20 липня.

За мотивами фільму поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка.

Інформацію про те, що працівники Служби безпеки України видалили частину відео з камер спостереження поблизу вибуху авто, в СБУ заперечують.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у червні 2017 року заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство Шеремета.

На початку червня президент Петро Порошенко закликав правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства Шеремета.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках працював на російському телебаченні, а останні 5 років прожив у Києві, працював в "Українській правді" і заснував Школу журналістики УП, а також був ведучим на радіо "Вести".

Валентина Романенко, УП