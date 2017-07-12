CPJ закликає Порошенка знайти убивць Шеремета, а ЄС зробити різку заяву

Комітет із захисту журналістів (CPJ) у своєму звіті щодо розслідування вбивства Павла Шеремета закликає президента Петра Порошенка задіяти достатні ресурси для притягнення до відповідальності винуватців убивства Павла Шеремета, а ЄС виступити із різкою заявою.

Звіт було презентовано у вівторок, 12 липня.

Комітет також закликає Адміністрацію президента вимагати регулярних звітів про хід слідства та проінструктувати відповідні відомства стосовно оприлюднення цих звітів.

Комітет закликає президента розглянути можливість запрошення незалежних міжнародних слідчих з метою розслідування вбивства Павла Шеремета задля ретельного вивчення кожного мотиву та вчинення правосуддя.

Комітет закликає президента "безкомпромісно засуджувати та вимагати розслідування всіх випадків погроз і проявів насильства проти журналістів в Україні".

Відомствам, які проводять розслідування вбивства Павла Шеремета – Генпрокуратурі, СБУ, МВС і Нацполіції комітет радить дослідити журналістську роботу Шеремета в Україні як потенційний мотив його вбивства.

Комітет закликає надати родині Шеремета та його юридичним представникам доступ до матеріалів слідства про вбивство.

"Відновити слідство у справі про вбивство Шеремета шляхом перевірки ще невивчених версій, допитів свідків, які ще не спілкувалися зі слідчими, опитувань колег та аналізу його журналістської діяльності. Відслідкувати та затримати потенційних підозрюваних і ретельно перевірити результати будь-яких паралельних, незалежних розслідувань у справі про вбивство", - також йдеться у рекомендаціях.

У звіті також міститься заклик до ЄС виступити із жорсткою заявою, закликаючи українську владу оперативно притягти усіх винуватців, зокрема організаторів цього злочину, до відповідальності.

Крім того, комітет закликає ЄС порушувати питання про справу Шеремета в двосторонніх обговореннях з українською владою до остаточного розслідування його вбивства. Це має стати своєрідним критерієм при оцінці прогресу реформ в Україні, що фінансуються ЄС, зокрема реформи в сферах юстиції та верховенства права, боротьби з корупцією та посилення українських ЗМІ.

Комітет також закликає уряд РФ всіляко співпрацювати зі слідством у справі про вбивство Шеремета та сприяти допущенню українських слідчих до будь-яких і всіх матеріалів, що мають стосунок до цієї справи в Росії.

Уряд Білорусі комітет закликає повернути Шеремету білоруське громадянство та всіляко співпрацювати зі слідством у справі та сприяти допущенню українських слідчих до будь-яких і всіх матеріалів, що мають стосунок до цієї справи в Білорусі.