Затриманий бойовик розповів про страти українських військових
Служба безпеки України затримала бойовика ОРДО, який надав відомості про вбивства українських військових.
Про це повідомила прес-служба СБУ у Facebook.
"На Донеччині Служба безпеки України спільно з поліцією затримала бойовика бандформування "Восток", - йдеться у повідомленні.
Прес-служба зазначає, що 41-річного уродженця Торецька повернули на підконтрольну Україні територію.
"Під час спілкування з оперативниками спецслужби затриманий надав відомості, що свідчать про вбивства бойовиками українських військовополонених", - зазначає СБУ.
Окрім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Українська правда
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