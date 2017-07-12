20 липня правоохоронці мають розповісти про справу Шеремета - КЗЖ

Комітет захисту журналістів очікує від правоохоронців прогресу у розслідування убивства журналіста Павла Шеремета і нової інформації 20 липня.

"Цього тижня наша делегація зустрілася з представниками трьох основних відомств, які займаються розслідуванням убивства Шеремета: офіс генерального прокурора, Національна поліція та Служба безпеки України", – сказала координатор програми КЗЖ у Європі та Азії Ніна Огнянова на прес-конференції у Києві

"Ми наполягали, що ми дуже занепокоєні і розчаровані тим, що не змогли дізнатися про будь-який прогрес у розслідуванні", – заявила вона.

Представники КЗЖ заявили правоохоронцями про відсутність довіри до офіційного слідства.

"Ми також сказали, що досі залишається незрозумілим, хто погрожував "Українській правді" перед убивством і хто відповідає за нього. Жодне з цих відомств не змогло нам дати нормальну відповідь", – додала Огнянова

За її словами, екс-працівник СБУ Ігор Устименко не підтвердив своє алібі, хоча стверджував, що надавав послуги приватної охорони.

"Ми також не отримали відповіді на процедурні запитання: хто відповідає за розслідування – чи це головний прокурор, чи це голова Національної поліції… Нам потрібна конкретна особа, яка відповідальна за здійснення правосуддя (за вбивство Шеремета – ред.)", – заявила Огнянова.

Committee to Protect Journalists: hard to get even basic procedural info on probe into unsolved murder of journalist P. Sheremet in #Ukraine pic.twitter.com/mHMoLSpMMv — Gulliver Cragg (@gullivercragg) July 12, 2017

Представники КЗЖ питали в СБУ, чи вони розслідували роль батальйону "Азов", – але там відповіли, що вони не діють незалежно, а лише підтримують запити інших відомств. У Нацполіції теж не дали чітких відповідей, лише заявили, що основні факти вивчили.

Слідчі говорили Комітету захисту журналістів, що справа "дуже важка", у ній "сотні томів – і кожен на сотні сторінок".

"Ми очікуємо більше, ніж ретельне розслідування, ми очікуємо результату. Нечіткість, непрозорість справи Шеремета – це питання не лише свободи преси, а й питання закону", – заявила Огнянова.

"Якщо Україна дійсно дотримується своїх зобов’язань і підтримує принципи ЄС, вона повинна продемонструвати чіткий прогрес у справі Шеремета", – додала вона.

У свою чергу, виконавчий директор КЗЖ Джоел Саймон повідомив, що їхня мета – прискорити розслідування.

"Ми змогли підтвердити, що представники Національної поліції та Генеральної прокуратури будуть проводити прес-конференцію 20 липня, у річницю вбивства Павла Шеремета. Ми сподіваємося, що справ просунеться", – заявив він

"Ключові питання ще залишаються без відповіді: хто переслідував "Українську правду"? Хто брав участь у прослуховуванні перед тим, як був убитий Шеремет? СБУ заперечує свою участь… Журналісти не будуть почуватися безпечно, доки влада не надасть відповіді на це запитання", – наголосив Саймон.

"І чому влада не показала фоторобот жінки, яка підклала вибухівку під машину Шеремета?", – заявив він.

Олена Рощенко, УП