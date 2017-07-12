Янукович подає скаргу на Україну до ЄСПЛ

Захист екс-президента України Віктора Януковича протягом місяця подасть скаргу про порушення права на доступ до правосуддя і на захист до Європейського суду з прав людини.

Про це в середу заявив адвокат колишнього глави держави Віталій Сердюк, передає російське агентство ТАСС.

"Скарга Віктора Януковича про порушення права на доступ до правосуддя і, таким чином, на захист проти України фіналізується. Протягом місяця ми її передамо в ЄСПЛ", - повідомив адвокат.



За його словами, захист в Україні оскаржив відмову суду дозволити участь Януковича в процесі про державну зраду в порядку міжнародної правової допомоги (через Мін'юст РФ і Ростовський обласний суд), а також відмову судді роз'яснити таке рішення.

При цьому, зазначив Сердюк, були вичерпані всі механізми національного захисту з цього питання.

"Після того, як всі інстанції відмовили нам у наших скаргах і вимогах залучити Януковича до участі в процесі, тобто всі кошти національного захисту були вичерпані, процес буде відбуватися безпосередньо в міжнародній інстанції", - підкреслив він.

Крім того, додав адвокат, скарга до ЄСПЛ "буде подана, не чекаючи рішення суду про держзраду, тому що рішення суду про початок заочної процедури, яким було фактично відмовлено Віктору Януковичу в участі в цій справі, вже є, остаточно вступило в силу і не підлягає оскарженню".

Як відомо, 6 липня Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги. Ним став Віталій Мешечек.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судовому засіданні.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід екс-президента з процесу у справі про держзраду.