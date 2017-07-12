Садовий про Ryanair: Не вигідно комусь робити вільними людей

337 переглядів
Середа, 12 липня 2017, 16:08

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що робота лоукост-авіакомпанії "Ryanair" в Україні залежить від політичної волі керівництва.

"Усіх збентежила ситуація щодо компанії Ryanair, яка повідомила, що вони припиняють співпрацю з Україною. Для міста Львова це великі втрати", – цитує його сайт Львівської міськради.

"Якщо порахувати, що один клієнт Ryanair орієнтовно 140 євро генерує коштів, які йдуть у малий та середній бізнес міста, якщо це помножити на тих 300 тисяч людей, які мали би прилетіти до Львова, то ми отримаємо дуже великі суми – до 2 мільярдів гривень. Це кошти, які мав би отримати малий та середній бізнес", – заявив Садовий.

На його думку, "якщо не буде прийнято політичне рішення, буде біда"

"Я це питання вчора проговорював з прем’єр-міністром України, міністром транспорту, ми вчора виходили на зв’язок з компанією Ryanair. Одна проблема – це політика. Буде воля – "Бориспіль" підпише угоду", – повідомив львівський міський голова.

"Не вигідно комусь в Україні робити вільними велику кількість людей, щоб вони могли бачити світ. Мабуть, хтось також не хоче, щоб 300 тисяч людей приїхали у Львів", – заявив Садовий.

Як відомо, 15 березня у Львові ірландська авіакомпанія-лоукостер "Ryanair" повідомила про свої перші рейси з України з жовтня. Зокрема, йшлося про 7 нових маршрутів зі Львова до Берліна, Будапешта, Ейндховена, Кракова, Лондона, Мюнхена Меммінгена і Вроцлава (з жовтня) і 4 нових маршрути з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм.

Очікувалось, що пасажирський рух на рейсах компанії в аеропортах Києва і Львова мав скласти 510 000 пасажирів.

Однак 10 липня  "Ryanair" заявив про скасування свого заходу до України і пообіцяв людям, які вже придбали квитки, повернути кошти.

Тоді Садовий повідомив: "Зв'язався з керівництвом Ryanair з запитанням щодо долі підписаного договору зі Львовом. Отримав відповідь, що ключ в Києві. До Львова претензій жодних, але компанія заходить не в міста, а в країни. А з Києва їх банально поперли".

11 липня прем’єр-міністр провів нараду через цей скандал і заявив, що влада поновить переговори з відомим лоукостером.

Олена Рощенко, УП

Теми: авіа Львів Садовий
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Бориспіль" згоден на аудит: переговори з "Ryanair" були приречені 12 липня 2017, 10:03
У "Дніпроавіа" прокоментували можливу зупинку роботи 11 липня 2017, 21:15
У МАУ кажуть, що не перешкоджали виходу Ryanair на український ринок 11 липня 2017, 19:47
powered by lun.ua
Головні новини
У львівській мерії йдуть обшуки у двох підрозділах
Порошенко пропонує долучити до справи Шеремета іноземця – CPJ
Турчинов: Нардепи стали співучасниками кіберзлочинів
У штабі АТО уточнили, де було поранено бійця
Усі новини
Коли мами немає

Якою може бути альтернатива інтернату

Книги

"Руїни бога": Уривок із нового роману Кейт Аткінсон