Садовий про Ryanair: Не вигідно комусь робити вільними людей

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що робота лоукост-авіакомпанії "Ryanair" в Україні залежить від політичної волі керівництва.

"Усіх збентежила ситуація щодо компанії Ryanair, яка повідомила, що вони припиняють співпрацю з Україною. Для міста Львова це великі втрати", – цитує його сайт Львівської міськради.

"Якщо порахувати, що один клієнт Ryanair орієнтовно 140 євро генерує коштів, які йдуть у малий та середній бізнес міста, якщо це помножити на тих 300 тисяч людей, які мали би прилетіти до Львова, то ми отримаємо дуже великі суми – до 2 мільярдів гривень. Це кошти, які мав би отримати малий та середній бізнес", – заявив Садовий.

На його думку, "якщо не буде прийнято політичне рішення, буде біда"

"Я це питання вчора проговорював з прем’єр-міністром України, міністром транспорту, ми вчора виходили на зв’язок з компанією Ryanair. Одна проблема – це політика. Буде воля – "Бориспіль" підпише угоду", – повідомив львівський міський голова.

"Не вигідно комусь в Україні робити вільними велику кількість людей, щоб вони могли бачити світ. Мабуть, хтось також не хоче, щоб 300 тисяч людей приїхали у Львів", – заявив Садовий.

Як відомо, 15 березня у Львові ірландська авіакомпанія-лоукостер "Ryanair" повідомила про свої перші рейси з України з жовтня. Зокрема, йшлося про 7 нових маршрутів зі Львова до Берліна, Будапешта, Ейндховена, Кракова, Лондона, Мюнхена Меммінгена і Вроцлава (з жовтня) і 4 нових маршрути з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм.

Очікувалось, що пасажирський рух на рейсах компанії в аеропортах Києва і Львова мав скласти 510 000 пасажирів.

Однак 10 липня "Ryanair" заявив про скасування свого заходу до України і пообіцяв людям, які вже придбали квитки, повернути кошти.

Тоді Садовий повідомив: "Зв'язався з керівництвом Ryanair з запитанням щодо долі підписаного договору зі Львовом. Отримав відповідь, що ключ в Києві. До Львова претензій жодних, але компанія заходить не в міста, а в країни. А з Києва їх банально поперли".

11 липня прем’єр-міністр провів нараду через цей скандал і заявив, що влада поновить переговори з відомим лоукостером.

Олена Рощенко, УП