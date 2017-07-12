Дорожня поліція за місяць роботи зупинила понад 300 нетверезих водіїв

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Середа, 12 липня 2017, 16:20

За перший місяць роботи працівники дорожньої патрульної поліції зафіксували 337 фактів водіння у нетверезому стані. Загалом було виявлено 12 071 адміністративне правопорушення.

Про це повідомив департаменті комунікації НПУ.

"Також правоохоронці виявили 32 кримінальних правопорушення за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про виявлення фактів незаконних операцій з наркотиками (їх збут або зберігання, статті 307-309 КК України)", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначають, що працівниками поліції документувалися факти знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, підроблення документів чи використання підроблених документів.

Правоохоронці додають, що за перший місяць опрацювали 1796 викликів на спеціальну лінію поліції "102".

Як повідомлялося, дорожня поліція з 12 червня почала патрулювати чотири траси: Київ-Харків, Київ-Зборів, Луцьк-Ковель і Ягодин-Сарни.

Софія Лукашова, для УП

Теми: поліція
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