Гройсман хоче, щоб Ryanair літав і з Києва, і зі Львова

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Середа, 12 липня 2017, 16:36

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що ірландський лоукостер Ryanair повинен літати з Києва та Львова.

Про це прем’єр заявив під час засідання уряду у вівторок, 12 липня.

Гройсман наголосив, що аеропорт "Львів" повністю забезпечував всі необхідні умови співпраці.

Раніше прем’єр-міністр повідомляв про рішення поновити переговори з авіакомпанією, а також залучити НАБУ та Антимонопольний комітет до аудиту всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Як відомо, 10 липня найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер "Ryanair" оголосила про скасування польотів в Україну, хоча у березні повідомила, що почне виконувати рейси з Києва в Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм з жовтня 2017 року.

Компанія пояснила це тим, що аеропорт "Бориспіль" не виконує домовленості. А гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що лоукостер висунув незаконні вимоги, які завдадуть збитки.

Омелян заявив, що вимагатиме звільнити Рябікіна. Він звинувачує керівника"Борисполя" і главу наглядової ради "Міжнародних авіаліній України" АронаМайберга в ситуації.

Аеропорт "Київ" (Жуляни) ще у квітні припинив діалог із Ryanair через невідповідність цінових вимог авіакомпанії можливостям аеропорту.

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Софія Лукашова, для УП

Теми: Гройсман авіа
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