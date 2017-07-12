Мати військового РФ Агєєва просить Порошенка його помилувати

Мати російського військовослужбовця Віктора Агєєва Світлана просить президента Петра Порошенка його помилувати.

Про це вона сказала у відеозверненні на YouTube-каналі novayagazeta.

"Шановний пане президенте, я б хотіла звернутися до вас з проханням помилувати мого сина і дуже хотіла б отримати вашу згоду на побачення із ним, чи хоча б на те, щоб ви дозволили передати йому мій відео лист", - сказала вона.

За її словами "в родині обговорювалася служба за контрактом".

"Я сама досі не можу зрозуміти, як сталося так, що моя дитина опинилася в тих місцях. Якщо ви помилуєте мою дитину, це буде для нього великий життєвий урок. Я впевненна, що він зробить правильні висновки", - сказала Агєєва.

"Якщо у випадку обміну якийсь український громадянин вернеться додому до родини, я буду так само щаслива, як і щаслива за свою дитину", - додала вона.

Агєєва заявила, що готова поїхати в Україну для переговорів "щодо обміну".

Як відомо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.